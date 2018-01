Começam os treinos em Indianápolis O mineiro Bruno Junqueira espera se livrar de uma gripe até amanhã, para iniciar os treinos oficiais para as 500 Milhas de Indianápolis. O piloto está animado com a corrida do dia 26, depois de sua vitória na etapa japonesa da Cart em Motegi. "O circuito da Cart que tem mais semelhanças com Indianápolis é exatamente o de Motegi", diz. Essa será a segunda participação do piloto nas 500 Milhas. No ano passado, com o mesmo equipamento - um G-Force/Chevy -, terminou em quinto lugar. Além de Bruno, a Chip Ganassi competiu com Jimmy Vasser, que terminou em quarto, e Tony Stewart, sexto. Leia mais no Jornal da Tarde