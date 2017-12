Começam os treinos para as 500 Milhas de Indianápolis Nesta terça-feira, no primeiro dia de treinos livres para as 500 Milhas de Indianápolis, o mais rápido foi o norte-americano Sam Hornish Jr., com 40s0336. A sessão foi encerrada uma hora antes do previsto devido a umidade, que deixa a pista bem escorregadia. A prova, do calendário da IRL, acontece no dia 28 de maio. O brasileiro Hélio Castro Neves foi o segundo colocado do treino, com 40s1595, seguido do inglês Dan Wheldon, com 40s1936. Entre os outros pilotos do País, Vitor Meira ficou em 14º lugar e Tony Kanaan terminou na 15ª posição. ?Apesar das cinco horas de treinos, completamos menos de 40 voltas. Foi apenas o início de trabalho e tem muita coisa pela frente. A maior preocupação foi testar amortecedores, molas, calibragem de pneus e acerto aerodinâmico e não, necessariamente, virar rápido. Teremos muito trabalho?, disse Tony Kanaan.