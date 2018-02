Comissão da FIA aprova mudanças na F-1 O campeonato mundial de Fórmula 1 do ano que vem deverá ser bastante diferente do realizado na temporada 2005. A comissão de F-1 da Federação Internacional de Automobilismo (FIA) reunida nesta segunda-feira em Londres, aprovou duas medidas que podem transformar o campeonato. A comissão apresentou parecer favorável a mudanças no formato dos treinos de classificação e aprovou a regra que permite a troca de pneus durante a corrida, procedimento proibido na temporada 2005. A proposta aprovada nesta segunda-feira é a seguinte: o treino terá três etapas. Cinco carros são eliminados ao final dos primeiros 15 minutos. Outros cinco ao final da segunda bateria. Os 10 carros restantes vão lutar então pela pole numa sessão de 20 minutos. As medidas serão avaliadas agora pelo Conselho Mundial da FIA, que vai se reunir na quarta-feira em Roma. Além das novas regras, o conselho vai discutir os regulamentos técnico e esportivo dos próximos campeonatos e o calendário de 2006.