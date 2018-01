Comissários simulam GP em São Paulo Os organizadores do Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1, que será disputado no dia 31 de março, promovem, neste sábado, no autódromo de Interlagos, um ensaio das atividades de responsabilidade dos comissários de boxes. O grupo, formado por cerca de 75 pessoas, simulará uma largada e os vários problemas que podem ocorrer nessa hora, como a retirada de um carro parado no grid.