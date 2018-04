Companheiro de Vettel, Webber fica 'desapontado' com quarto lugar

ABU DABI - A quarta colocação no grid de largada do GP de Abu Dabi de Fórmula 1, que acontece neste domingo, não foi bem recebida pelo australiano Mark Webber. O piloto da Red Bull não gostou de seu desempenho no treino de classificação deste sábado, no qual marcou o tempo de 1min38s858, e admitiu ter ficado "desapontado" com o resultado.

"Estou desapontado com minha última volta, foi um pouco desconexa. Tivemos que nos comunicar mais do que o normal durante a volta, devido a algumas coisas que estávamos administrando, então isto afetou um pouco a preparação. Estou desapontado porque, com certeza, posso render mais", declarou Webber.

O australiano ficou quase quatro décimos de segundo atrás de seu companheiro de equipe, o alemão Sebastian Vettel, que anotou 1min38s481 e conseguiu sua 14ª pole position na temporada, igualando recorde de 1992 do inglês Nigel Mansell.

A grande fase vivida por Vettel, que já assegurou o título do Mundial de Pilotos, não se repete com o australiano, que, inclusive, demonstrou irritação com as comparações entre eles. "Algumas vezes as pessoas veem o Seb (Vettel) e dizem: ''Por que você não faz igual?''. Ele conseguiu uma boa volta hoje (sábado), sem dúvida, mas eu não senti que consegui tirar o melhor do meu carro quando estava valendo", afirmou Webber, que é o quarto colocado do campeonato.