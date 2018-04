Concorrente de Bruno Senna, Heidfeld lidera testes em Jerez

JEREZ DE LA FRONTERA - O alemão Nick Heidfeld aproveitou sua oportunidade neste sábado e fez bonito no terceiro dia de testes no circuito de Jerez de la Frontera, na Espanha. O piloto é concorrente do brasileiro Bruno Senna (o brasileiro deve testar o carro neste domingo) para substituir Robert Kubica na equipe Lotus Renault. O polonês sofreu grave acidente na semana passada e ficará de fora do início da temporada da Fórmula 1.

Heidfeld foi o mais rápido do dia, com o tempo de 1min20s361, e deu grande passo para ficar com a vaga na equipe francesa. O alemão deixou para trás os experientes Fernando Alonso, Michael Schumacher e Lewis Hamilton. Alonso, que substituiu Felipe Massa no teste deste sábado, registrou 1min20s493 e chegou a liderar no período da manhã.

Schumacher, por sua vez, fez o terceiro tempo do dia (1min21s054), depois de comandar os testes na sexta-feira. Hamilton marcou o quarto tempo, com 1min21s099, à frente do alemão Sebastian Vettel, atual campeão, que ficou em sexto em seu primeiro teste em Jerez neste ano.

O brasileiro Rubens Barrichello teve problemas com o KERS, sistema de recuperação de energia, no início dos testes e não conseguiu ir além do nono tempo, com 1min22s227, à frente apenas do britânico Paul di Resta, da Force India, e do belga Jerome d'Ambrósio, da Virgin.

Confira os tempos deste sábado:

1.º - Nick Heidfeld (Renault), 1min20s361

2.º - Fernando Alonso (Ferrari), 1min20s493

3.º - Michael Schumacher (Mercedes), 1min21s054

4.º - Lewis Hamilton (McLaren), 1min21s099

5.º - Kamui Kobayashi (Sauber), 1min21s242

6.º - Sebastian Vettel (Red Bull), 1min21s574

7.º - Sebastien Buemi (Toro Rosso), 1min21s681

8.º - Heikki Kovalainen (Lotus), 1min21s711

9.º - Rubens Barrichello (Williams), 1min22s227

10.º - Paul di Resta (Force India), 1min22s945

11.º - Jerome d''Ambrósio (Virgin), 1min25s471

