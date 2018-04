Confiante, Alonso exibe vitórias em capacete em Mônaco

Com o capacete especial, que ainda traz em seu topo o desenho do globo terrestre e uma engrenagem simbolizando o funcionamento de uma "mente robótica", como destacou a Ferrari, Alonso espera repetir o bom desempenho exibido no GP da Espanha, onde faturou a vitória no último dia 12, em Barcelona, palco da etapa passada do Mundial.

"A sensação é boa, a equipe está confiante, assim como vimos que tivemos um pacote competitivo, colocando ambos os nossos carros no pódio em Barcelona", afirmou o bicampeão mundial, se referindo ao fato de que o brasileiro Felipe Massa terminou a corrida espanhola com um ótimo terceiro lugar, depois de ter largado da nona posição do grid.

"Nós tivemos dois pódios aqui nos últimos dois anos, então devemos ser competitivos de novo e conseguir um bom resultado", completou Alonso, apostando também que a Mercedes voltará a exibir força no treino de classificação, depois de ter conquistado a pole das últimas três corridas do calendário.

"Michael Schumacher (então na Mercedes) foi pole aqui no ano passado, embora ele tenha perdido a posição no grid com uma punição. Nós sabemos como é difícil ultrapassar aqui, então talvez isso os torne (pilotos da Mercedes) favoritos aqui, mas nós não devemos esquecer do nosso principal objetivo, que é o campeonato e, nesta batalha, (Sebastian) Vettel e (Kimi) Raikkonen estão à frente de nós. Então, se a Mercedes tem de ganhar uma corrida, talvez esta seja a única e nós devemos apenas se concentrar em terminar à frente dos outros", analisou.

Alonso ainda destacou que tem outro fato que o faz ter motivação extra para vencer em Mônaco, qualificada por ele nesta quarta como a "mais importante corrida do campeonato" por ser considerada a mais famosa do mundo ao lado das 500 Milhas de Indianápolis e das 24 Horas de Le Mans.

"Aqui estamos em Montecarlo e faz muitos anos que a Ferrari não consegue ganhar aqui e, pessoalmente para mim, eu poderia me tornar o primeiro homem a ganhar esta corrida por três diferentes equipes, e é claro que tenho uma grande motivação para isso", lembrou Alonso, que anteriormente triunfou em Montecarlo pela Renault, em 2006, e pela McLaren, em 2007.