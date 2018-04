Confiante, Massa projeta Ferrari competitiva nos treinos Com resultados em queda após boa estreia na temporada, Felipe Massa acredita que a reação no campeonato terá início no GP da Espanha neste fim de semana. O brasileiro confia no bom desempenho apresentado na pré-temporada, no mesmo circuito da Catalunha, e nas atualizações do carro da Ferrari para voltar a brigar pela vitória.