Confiante, Nelsinho Piquet tenta a pole O grid para a 21ª etapa da F-3 Inglesa, em Donington Park, vai ser conhecido nesta sexta-feira. A corrida será sábado (no domingo ocorre a 22ª prova do ano). Nelsinho Piquet está confiante, pois já conhece a pista. "E minha equipe tem um acerto adequado para Donington. Isso facilita tudo.? O sul-africano Alan van der Merwe, líder do campeonato com 283, precisa apenas de um terceiro lugar para assegurar o título.