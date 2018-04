Confira 5 curiosidades dos 75 anos do circuito de Interlagos

1. Anti-horário

O circuito faz parte de um seleto grupo por ser percorrido no sentido anti-horário. Inicialmente, foi projetado para o sentido horário, porém, desta forma, os pilotos eram cegados pelo sol quando passavam pelo trecho da Curva do Sol (apelido auto-explicativo). O sentido anti-horário implica em uma carga de tensão a mais no pescoço dos pilotos, exigindo enorme esforço físico.

2. Voltas mais rápidas

A volta mais rápida já registrada por um Fórmula 1 no circuito pertence a Rubens Barrichello, que, nos treinos da temporada 2004, cravou 1'10"646. Em corridas, o posto pertence ao colombiano Juan Pablo Montoya. No mesmo ano, fez 1'11''437 a bordo de sua Williams.

3. Maiores vencedores

O maior vencedor da história de Interlagos na Fórmula 1 é o alemão Michael Schumacher, que venceu o Grande Prêmio por 4 vezes (em 1994, 1995, 2000 e 2002). Fittipaldi, Reutemann, Senna, Hakkinen, Montoya, Massa, Vettel e Webber venceram por duas vezes. Entre equipes, tanto Ferrari quanto McLaren possuem 8 vitórias.

4. Haja coincidência...

Nos anos de 2008 e 2009, os campeões do Mundial de Pilotos foram decididos em Interlagos. Ambos são britânicos: Lewis Hamilton e Jenson Button, respectivamente. Como se não bastasse, os dois dirigiam carros de número 22 e com motor Mercedes. Achou pouca coincidência? Pois saiba que, nos dois casos, os pilotos chegaram em 5º lugar para levantar o caneco.

5. Extensão