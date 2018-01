Conheça o perfil do torcedor da F-1 Quem são as pessoas que comparecem a Interlagos para o GP do Brasil? A Anhembi Turismo analisou respostas de 743 questionários distribuídos no ano passado para traçar o perfil desses fãs do automobilismo, com 625 homens (84%) e idade de 26 a 40 anos em 55% dos casos (distribuem-em em torno de 20% e 20% aqueles entre 16 e 25 anos e também de 41 a 55). Das profissões, a maior parte preencheu a categoria "outras" (25%), ficando 13% como comerciantes. A margem menor é distribuída entre estudantes, engenheiros, depois administradores de empresas, empresários. Na seqüência, vendedores, pessoal de informática. Advogados, mecânicos e professores empatam. Pouco mais da metade (51%) mora na cidade mesmo, compondo com quem vem do interior e do litoral em torno de 65% do público (vêm mais pessoas de Campinas, Ribeirão Preto, São José dos Campos, Jundiaí e Santos). Depois vêm quase 30% de gente de outros Estados e mais 6% do Exterior. Dos que vêm para a cidade, a maioria chega de avião (43%); de carro próprio são perto de 30% e de ônibus, outros 22%. Dos que não moram em São Paulo, perto de 50% fica hospedado em hotéis, com 23% alojados em casas de parentes ou amigos. A Fórmula 1 é a resposta de 77% dos entrevistados quanto ao motivo da vinda para a cidade - que poderiam ser identificados como os mais fanáticos - a enquanto outros 10% os vêm acompanhando, por lazer, e 7% chegam por causa de negócios. A maioria (46%) também fica entre uma e três noites, mas alguns ficam mais (25%). O poder aquisitivo do torcedor da Fórmula 1 fica entre R$ 1.000 e R$ 3.500 mensais no caso de 32%; outros 25% falam de rendimentos acima de R$ 3.500 e até R$ 7.500. Acima disso, são 10%. Outros preferiram não declarar. Os gastos, incluindo hospedagem, foram de R$ 100 a R$ 400 para 32%; mais que isso para 24%. E também metade dos entrevistados já havia assistido a um GP anterior, contra 42% que estavam em Interlagos pela primeira vez - o que, pela análise dos especialistas, representa um alto índice de renovação. Sobre o evento, a maioria elogiou a organização, assinalando o item "bom" em 71% das vezes, ou o acesso ao autódromo (66%) ou a infra-estrutura de Interlagos (62%). Limpeza e organização foram os itens que ficaram entre regular e ruim. Do que os visitantes não gostaram: trânsito (20%), limpeza urbana (12%). Violência e "nada" empataram em 10%. Dos serviços usados, o item "bom" teve a maior parte das respostas, com destaque para restaurantes (63%), com vias de acesso e sinalização turística também com 60% ou mais. No caso de "pior", 33% dos entrevistados assinalou a limpeza pública.