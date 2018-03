Conill vence na abertura da Copa Clio O brasiliense Alexandre Conill venceu neste domingo a primeira etapa da Copa Clio de 2004, disputada no autódromo internacional de Curitiba. Com pista molhada - choveu muito na capital paranaense, o que retardou o início da prova em 2h20 -, vários pilotos rodaram e saíram da pista durante as 21 voltas da corrida. Conill completou a prova em 41m31s467, com vantagem de 3s178 para o segundo colocado, o paulista Vicente Siciliano. "A prova foi crítica, na chuva você fica sempre no fio da navalha. Mas tive paciência, deixei o pessoal que estava na frente brigar (ele largou em quinto) e depois, quando assumi a ponta, tratei de administrar?, disse o vencedor. A terceira colocação em Curitiba foi de um estreante, o catarinense Raulino Kreiss. O mineiro Cláudio Gontijo ficou em quarto, com outro estreante, Rodrigo Pimenta, em quinto. "Foi melhor do que eu esperava. É a primeira vez que ando de Clio, o carro só ficou pronto na sexta-feira. Nos treinos tive vários problemas, mas na corrida deu tudo certo. Eu gosto de andar na chuva e isso ajudou??, afirmou Pimenta. A próxima etapa da Copa Clio será no dia 4 de abril, em Londrina.