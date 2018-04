Consultor da Red Bull aposta em título de Vettel na temporada da Fórmula 1

Consultor da Red Bull e um dos responsáveis por revelar Sebastian Vettel, Helmut Marko afirmou nesta quinta-feira que aposta todas as suas fichas no título do alemão na temporada 2017 da Fórmula 1. Na sua avaliação, o piloto da rival Ferrari adquiriu força mental suficiente para afastar as ameaças dos rivais e sustentar a liderança do Mundial até o fim.

"Acredito em Vettel porque eu conheço sua força mental, e a Ferrari elevou o seu nível", disse Marko, que trabalhou diretamente com o alemão tanto na Red Bull quanto na Toro Rosso, onde o piloto foi revelado. Foi na equipe maior que Vettel faturou seus quatro títulos mundiais.

Marko lembrou uma das conquistas do alemão, em que esteve com ampla desvantagem até a etapa final. "Fato é que estivemos 60 pontos atrás no recesso de verão e, mesmo assim, conquistamos o título com ele! Seb vai usar este atual recesso para voltar ainda mais forte", declarou.

Para o influente consultor da Red Bull, a Ferrari foi a melhor equipe da primeira metade do campeonato. "Silverstone foi uma exceção. A Ferrari teve o melhor carro do primeiro semestre e só por causa de alguma circunstância eles não confirmarão suas chances [de título]", disse Marko, referindo-se à etapa inglesa, em que Lewis Hamilton venceu após problemas nos pneus de Vettel e do finlandês Kimi Raikkonen.

Em recesso de verão na Europa, desde o fim de julho, a Fórmula 1 voltará no final de agosto. A próxima etapa será o GP da Bélgica, a ser disputada no dia 27 de agosto, em Spa-Francorchamps.