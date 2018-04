Contrato ampara organização para F1 ficar em São Paulo

Durante o fim de semana do GP da China, Ecclestone afirmou que o autódromo possui a pior estrutura da categoria e que está longe de cumprir as exigências operacionais da Fórmula 1. O dirigente disse estar cansado de aguardar pelo cumprimento das promessas de melhorias e alertou que, caso não tenha a certeza de que haverá mudanças, a prova será retirada do calendário.

O ex-prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, afirmou em 2012 que incluiria no orçamento deste ano uma verba de R$ 120 milhões destinada à reestruturação de Interlagos. Entre as mudanças, a largada migraria para onde hoje é a reta oposta e, no local, seria construído um novo complexo com boxes, salas, banheiros e paddock.

O problema, porém, é que o montante não entrou no orçamento. Este é o primeiro ano da gestão de Fernando Haddad e, como o orçamento segue o que foi previsto no ano anterior, não é possível fazer grandes intervenções em Interlagos em 2013.

De acordo com a organização da prova, a revitalização voltará a ser discutida com atenção até o começo de maio, quando vão ocorrer reuniões com a presença de representantes da Prefeitura e da Fórmula 1. O objetivo é que a reforma no autódromo comece a ser feita em 2014.

O que ficar decidido nesses encontros vai pesar na decisão de outro tema importante das reuniões: a renovação do contrato que permitirá a Interlagos receber uma das etapas da principal categoria do automobilismo até pelo menos 2020.

Pode contribuir para a continuidade do GP em São Paulo a ligação afetiva que Ecclestone diz ter com o Brasil. Segundo ele, esse sentimento foi o que o levou a manter a realização da provas no País mesmo que não esteja satisfeito com a estrutura oferecida nos últimos anos. Foi o chefe comercial da Fórmula 1 quem trouxe a categoria para o Brasil, em 1972. O traçado da pista paulistana é muito elogiado por ele.

SANTA CATARINA - O dirigente inglês já tem um plano B caso as negociações não avancem conforme sua vontade. Ele levantou a possibilidade de o GP do Brasil ser disputado em Penha, litoral norte de Santa Catarina, perto do parque Beto Carrero World.

Ecclestone esteve no local no fim do ano passado, a convite do governador do Estado, Raimundo Colombo. Eles se reuniram com empresários e o dirigente se disse bastante impressionado com o interesse local de levar adiante o projeto. O autódromo seria concebido pelo arquiteto alemão Hermann Tilke, que assina várias pistas do atual calendário da categoria.