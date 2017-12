Convocação choca Rubinho e Raikkonen A FIA convocou Rubens Barrichello e Kimi Raikkonen para explicarem suas participações no acidente na largada da última etapa do Mundial de Fórmula 1, o GP da Alemanha, que ainda envolveu Ralf Schumacher. Os dois pilotos não gostaram muito do chamado, mas podem ser punidos nesta sexta-feira, na reunião em Hungaroring, onde acontece a prova da Hungria no domingo. Ralf Schumacher, que inicialmente foi punido com a perda de 10 posições no grid por causa do acidente na Alemanha, entrou com um recurso e viu a punição diminuída para uma multa de US$ 50 mil. "Hoje tenho uma reunião com Frank Williams para saber quem vai pagar a multa", revelou o piloto alemão da Williams. O problema é que o consultor da FIA, Peter Wright, um dos técnicos de maior renome na Fórmula 1, apresentou gráficos no julgamento do recurso de apelação da Williams, terça-feira, que sugerem que Rubinho e Raikkonen têm igualmente responsabilidade no acidente que os eliminou da competição. O ponto de freada de cada piloto e a posição de seus volantes na hora da colisão são amostras do que Wright apresentou em Paris, recolhidas das caixas pretas dos carros envolvidos no acidente, aos juízes do julgamento: o belga Phillippe Roberti de Winghe, presidente do Tribunal de Apelação, o espanhol Pedro Romero, o grego Vassilis Koussis e o holandês Harry Dvijm. Diante disso, a FIA soltou um comunicado nesta quinta-feira em Hungaroring, sobre Rubinho e Raikkonen: ?Os dois outros pilotos foram convocados para dar explicações porque é conveniente que examinemos novas provas." O fato chocou Rubinho e Raikkonen. "Não tenho nada a dizer. Repito que me vi em meio a um sanduíche, espero não haja riscos de punição para mim e o Kimi Raikkonen", afirmou o brasileiro da Ferrari. "Estou espantado com essa convocação, principalmente porque já existe uma decisão para o caso", completou o finlandês da McLaren.