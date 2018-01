Conway é campeão da F-3 inglesa: Senna luta pelo vice O Mike Conway (Räikkonen Robertson) venceu as duas provas deste domingo em Silverstone (Inglaterra) e conquistou o título da Fórmula 3 inglesa de 2006. Ex-aspirante à conquista do campeonato, Bruno Senna (Räikkonen Robertson) terminou o final de semana com um quarto e um segundo lugar, respectivamente. Com o resultado das provas, apesar de ter perdido a chance de lutar pelo título, o brasileiro segue na terceira colocação na classificação, com 211 pontos, e se aproximou de Oliver Jarvis (Carlin), -com 218 pontos - na luta pelo vice-campeonato. ?Minha meta era mesmo ficar entre os três primeiros colocados. Estou disputando contra adversários de qualidade, como Conway e Jarvis, e muito mais experientes. Por isso, acho que está tudo dentro do planejado", disse Senna. A rodada dupla de encerramento do Campeonato Inglês de Fórmula 3 acontece no próximo final de semana e Bruno acredita que pode, pelo menos, lutar pelo vice. ?Tenho umas surpresinhas para Thruxton (Inglaterra).? Resultado da primeira prova: 1.º Mike Conway (ING/Räikkonen Robertson), 30min48s767 2.º Oliver Jarvis (ING/Carlin), a 4s518 3.º Christian Bakkerud (DIN/Carlin), a 17s137 4.º Bruno Senna (BRA/Räikkonen Robertson), a 17s891 5.º Yelmer Buurman (HOL/Fortec), a 18s473 6.º Stephen Jelley (ING/Räikkonen Robertson), a 19s486 7.º James Walker (ING/Hitech), a 22s708 8.º James Jakes (ING/Hitech), a 24s042 9.º Maro Engel (ALE/Carlin), a 24s733 10.º Salvador Durán (MEX/Hitech), a 32s029 14.º Alberto Valerio (BRA/Cesário), a 46s322 Situação do campeonato após 20 etapas - 1, Mike Conway, 311 pontos; 2, Oliver Jarvis, 218; 3, Bruno Senna, 211; 4, Maro Engel; 5,Yelmer Buurman, 116; 6, Christian Bakkerud e Stephen Jelley, 103; 8, James Walker, 92; 9, James Jakes, 90;10, Salvador Duran, 54.