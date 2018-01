Conway vence duas e aumenta vantagem sobre Senna Com um segundo e um oitavo lugares na rodada dupla deste domingo em Silverstone, Bruno Senna manteve a vice-liderança na Fórmula 3 inglesa. Companheiro do brasileiro na Räikkönen Robertson Racing, o inglês Mike Conway ganhou as duas provas e aumentou ainda mais a vantagem na ponta da tabela. O britânico agora tem 219 pontos contra 151 do brasileiro e 148 de seu compatriota Oliver Jarvis. Senna saiu na pole na 13.ª etapa, mas não conseguiu segurar a primeira posição. Conway, que partira ao seu lado, conseguiu a ultrapassagem aproveitando a maior experiência e conhecimento prévio do circuito Grand Prix com o asfalto molhado. "Ele parecia passar sobre o trilho certo. Demorei até encontrar o traçado ideal e ele acabou abrindo vantagem. No final, me aproximei e fiz até a melhor volta, mas não havia mais tempo para recuperar o primeiro lugar", afirmou o brasileiro. Na segunda corrida do programa, onde conquistara o quarto lugar no grid, Senna largou muito bem. Passou logo para terceiro e pressionava Jarvis pelo segundo quando o inglês, na iminência de ser ultrapassado no final da reta do Hangar, mandou-o para fora da pista. "Foi uma surpresa completa para mim. A Fórmula 3 tem alguns pilotos complicados, com os quais se deve tomar muito cuidado, mas do Jarvis eu não esperava esse gesto. Perdi diversas posições e meus pneus esfriaram, porque passaram sobre a grama molhada. Aí ainda peguei dois caras lentos pela frente que me seguraram o resto da corrida. Mas o culpado pelo mau resultado foi mesmo o Jarvis", criticou o brasileiro.