Copa muda horário de treino na F-1 Quem gosta de assistir pela TV às transmissões dos treinos de classificação terá de levantar um pouco mais cedo sábado. A sessão que definirá o grid do GP da Europa, no circuito de Nurburgring, na Alemanha, começará às 7h15 e não às 8 horas (horário de Brasília), como de costume. Motivo: a Copa do Mundo. Os promotores da 9ª etapa da temporada e Bernie Ecclestone, no fundo quem decide na Fórmula 1, evitarão assim a concorrência com a partida entre Senegal e Turquia pelas quartas-de-final do Mundial, que terá início às 8h30. O horário da corrida, domingo, 9 horas (14 horas local) está mantido. Como sempre, a perspectiva é de uma prova cheia de alternativas e, quem sabe, resultado surpreendente. O primeiro fator que pode contribuir para que Michael Schumacher e a Ferrari não tenham tantas facilidades é o tempo. Costuma chover nessa época do ano na região chamada de Eifel, onde se encontra o circuito. Nas três últimas edições do evento choveu. Em 1999, a corrida teve tantas surpresas que Johnny Herbert, da Stewart, acabou em primeiro.