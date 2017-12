Copersucar comemora 30 anos de criação Após trinta anos de sua apresentação oficial em Brasília, em 16 de outubro de 1974, o modelo FD- 01, o Copersucar pilotado por Wilson Fittipaldi - primeiro carro brasileiro a disputar uma prova de Fórmula-1 - voltou nesta quarta-feira à pista de Interlagos, totalmente restaurado. Antes de vestir o macacão e entrar na pista, Wilsinho estava emocionado. "É um dia muito especial, como se fosse há 30 anos. É um felicidade imensa colocar de novo este carro na pista." Foram apenas duas voltas de apresentação para o público, quilometragem suficiente para Fittpaldi relembrar dos velhos tempos. "Voltou todo aquele filme na minha cabeça. Lembrei do Grande Prêmio do Brasil. Quando saí do box, olhei no painel do carro e ele sorriu para mim, foi emocionante." Com o FD-01, projetado por Ricardo Divila com o motor embutido, (primeiro dos nove carros que foram fabricados pela equipe Fittipaldi), Wilson estreou no GP da Argentina de 1975. "O carro quebrou e tive de abandonar a prova na 28ª volta", conta. Em 1978, já com Émerson Fittipaldi no volante, o Copersucar o foi 2º no GP do Brasil, em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Mas teve outros resultados "fabulosos", segundo Wilsinho, terminando à frente das equipes Ferrari, Williams e McLaren, em algumas provas do Mundial de F-1. No começo dos anos 70, havia um clima muito bom na F-1. Emerson Fittipaldi havia sido bicampeão mundial. A euforia contagiou a família Fittipaldi e o sonho de construir a primeira equipe brasileira de F-1, de Wilson, saiu do papel. Foram gastos US$ 800 mil (cerca de R$ 2, 5 milhões) para construção do primeiro carro, na oficina dos Fittipaldi, em Interlagos. Na sua história, a Copersucar teve diversos pilotos como Ingo Hoffmann, Chico Serra e até ajudou a formar um campeão mundial, o finlandês Keke Rosberg, que defendeu a equipe em 1980. "As pessoas diziam que o carro era muito fraquinho, que F-1 no Brasil era uma piada e que a equipe não servia para nada. E a equipe foi perdendo seus patrocinadores", explica Luciano Pires, diretor de Comunicação Corporativa da Dana, fabricante de autopeças, responsável pela restauração do carro. A equipe fechou em 1982, de uma forma melancólica. Os irmãos Fittipaldi deixaram os carros de lado e não quiseram mais mexer. O modelo FD-01 ficou guardando em um galpão na fazenda da família em Araraquara, interior de São Paulo. Além de deixarem a equipe de lado, restou uma dívida de US$ 7 milhões (cerca de R$ 21 milhões). "Mas o que mais nos magoou foi o fato de falarem da nossa equipe como um motivo de vergonha porque nunca vencemos uma prova", disse Wilson. Em 2002, a Dana iniciou um projeto para recuperar alguns ícones da ?mobilidade?, como o monomotor Jaú, primeiro avião que atravessou o Atlântico. Assim, surgiu a idéia para recuperar o FD-01. "Fomos atrás do Wilson, montamos uma equipe interna de quatro pessoas e o mesmo grupo que ajudou na fabricação do primeiro Copersucar", conta Luciano Pires, da Dana. Para recuperação, foram gastos US$ 80 mil (R$ 240 mil). Há menos de um ano, foi realizado um trabalho árduo na busca de peças. Foram à Inglaterra, Alemanha e outros países. "Tivemos de adaptar algumas coisas, como componentes de segurança que não duram 30 anos, os pneus (um pouco menores que os originais)", explicou Wilson. Christian Fittipaldi, filho de Wilson, foi prestigiar o pai em Interlagos: "Não lembro do do primeiro modelo. Tinha apenas três anos. Mas tenho uma foto em que estou empurrando a roda traseira, do Fittipaldi número 3, em 1976", falou Christian. E matou a vontade do pai e deu uma volta com o carro. "Ele está que nem uma criança, como se estivesse me dando um brinquedo novo. Esse brinquedo faz parte da história da vida dele", disse.