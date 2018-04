Corinthians é convidado para a Superleague Formula

O Corinthians pode ser o segundo clube brasileiro na disputa da Superleague Formula, nova categoria do automobilismo que será disputada a partir do próximo ano em circuitos europeus. Veja também: Flamengo apresenta carro para a Superleague Formula Segundo o espanhol Alex Andreu, co-fundador da categoria, o clube paulista foi convidado para participar da competição, que reúne clubes de futebol de diversos pontos do mundo. "Nós fizemos uma pesquisa no Brasil e decidimos convidar Flamengo e Corinthians. Agora, esperamos por uma confirmação do clube paulista", disse Andreu. Um vídeo exibido neste sábado durante a apresentação do carro do Flamengo para a categoria, na Gávea, mostrou um projeto do que seria o carro do Corinthians. Se o clube paulista for confirmado na disputa da Superleague Formula, a categoria estaria fechada para outros times do país, disse o brasileiro Gustavo Wolf, representante da Superleague Formula. "A idéia é ter dois clubes por país, e a confirmação do Corinthians fecharia a nossa cota para o Brasil, pelo menos por enquanto", disse Wolf. Além do Corinthians, a Superleague Formula está em contato com Inter de Milão (Itália), Liverpool e Manchester United (Inglaterra), e Barcelona e Real Madrid (Espanha), entre outros. Já estão confirmadas as presenças de carros dos clubes Flamengo, Milan (Itália), Borussia Dortmund (Alemanha), Basel (Súiça), Porto (Portugal), Galatasaray (Turquia), Olympiacos (Grécia), PSV Eindhoven (Holanda) e Anderlecht (Bélgica).