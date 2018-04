Correndo em casa, Cacá Bueno é campeão na Stock Car

Correndo em casa, Cacá Bueno conquistou neste domingo o título da Stock Car de 2007. O piloto carioca terminou na 10.ª posição a etapa do Rio de Janeiro, disputada em Jacarepaguá, vencida pelo também carioca Duda Pamplona - foi a sua primeira vitória na categoria. Com o titulo deste ano, Cacá chega ao bicampeonato depois de ter sido vice-campeão em 2003, 2004 e 2005. "A conquista do ano passado foi mais difícil, por que tinha todo este peso de ter perdido três campeonatos e por ser na última corrida. Agora até que foi tranqüilo, afinal ainda tem mais uma prova", disse o piloto, em entrevista à Rede Globo. Faltando duas provas para o final da temporada, dois pilotos ainda poderiam impedir o título de Cacá. Um deles, Thiago Camilo, teve vida curta na corrida. Ele abandonou logo no começo, depois de um acidente com Antonio Jorge Neto. Outro que poderia levar à disputa para a etapa final, no próximo dia 9, em São Paulo, era Rodrigo Sperafico. Mas o piloto paranaense não fazer uma boa corrida e terminou apenas na sétima colocação. Largando em 16.º e precisando terminar à frente de Camilo e próximo de Sperafico para ser campeão, Cacá fez uma corrida discreta, até mesmo por que passou boa parte desta com problemas na direção hidráulica. Evitou entrar em disputas mais acirradas e escapou dos acidentes envolvendo os pilotos que estava à sua frente para terminar em 10.º. Os 10 primeiros da etapa do Rio: 1.º) Duda Pamplona (ML, RJ), 32 voltas em 46min19s317 (média de 138.27 km/h) 2.º) Ricardo Sperafico (P3, PR), a 4s241 3.º) David Muffato (P3, PR), a 4s399 4.º) Ruben Fontes (P3, GO), a 8s628 5.º) Ingo Hoffmann (ML, SP), a 9s887 6.º) Pedro Gomes (P3, SP), a 10s400 7.º) Rodrigo Sperafico (VB, PR), a 11s040 8.º) Hoover Orsi (VB, MS), a 15s473 9.º) Felipe Maluhy (ML, SP), a 16s743 10.º) Cacá Bueno (ML, RJ), a 17s811 Legenda: CA: Chevrolet Astra VB: Volkswagen Bora P3: Peugeot 307 ML: Mitsubishi Lancer Classificação do campeonato: 1.º - Cacá Bueno, 278 pontos (campeão); 2.º - Rodrigo Sperafico, 251; 3.º - Thiago Camilo, 247; 4.º - Ingo Hoffmann e Felipe Maluhy, 234; 6.º - Ricardo Maurício, 221; 7.º - Hoover Orsi, 219; 8.º - Valdeno Brito, 217; 9.º - Daniel Serra, 216; 10.º - Marcos Gomes, 215.