Corrida em Interlagos: atrás das obras A história se repete. A menos de três semanas da chegada de equipes e pilotos e da inspeção final da FIA, as obras no Autódromo de Interlagos para o Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1 estão atrasadas. De acordo com um contrato assinado com a Prefeitura, Interlagos deveria estar pronto para os promotores no dia 26 de fevereiro. Ontem, centenas de operários trabalhavam no autódromo e a previsão é de que as obras mais pesadas só sejam encerradas no dia 18. ?O cronograma nunca é cumprido. Isso é constante desde quando a prova voltou para São Paulo, em 1990. Independente da administração municipal. Leia mais no Jornal da Tarde