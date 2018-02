Coulthard admite ida para Red Bull O escocês David Coulthard deu a entender neste sábado que poderá correr pela nova equipe Red Bull, ex-Jaguar, na temporada 2005 da Fórmula 1. "Hoje não posso dizer que estarei pilotando para eles, mas talvez em alguns dias já possa", disse o piloto de 33 anos, que foi trocado pelo colombiano Juan Pablo Montoya na McLaren. A Jaguar, comprada pelo bilionário austríaco Dietrich Mateschitz e agora chamada Red Bull, parece ser a melhor opção para Coulthard, que confirmou o interesse antes da "Corrida dos Campeões", neste sábado, no Stade de France, em Paris. "Mas até alguém assinar contrato sempre há outras possibilidades." Ainda são candidatos o austríaco Christian Klien, que pilotou para a Jaguar este ano, e o italiano Vitantonio Liuzzi. Os dois fizeram testes pela Red Bull nesta semana. Testes - O austríaco Alex Wurz e o espanhol Pedro de la Rosa, pilotos de testes da McLaren, conseguiram neste sábado o primeiro e o segundo tempos em Jerez de la Frontera, na Espanha. Wurz marcou 1m19s750 e De la Rosa fez 1m19s766. O terceiro tempo ficou com o italiano Jarno Trulli, da Toyota: 1m19s914. Na terça-feira recomeçam os testes das equipes de Fórmula 1 no autódromo espanhol.