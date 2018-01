Coulthard bate recorde em Barcelona David Coulthard bateu o recorde do circuito da Catalunha, em Barcelona, ao registrar o melhor tempo no treino desta quinta-feira. O escocês da McLaren fez sua volta mais rápida em 1m15s674, superando a marca do piloto de testes da sua própria equipe, Alexander Wurz (1m16s348), e se tornando o primeiro a andar abaixo de 1m16s na pista espanhola. O brasileiro Antonio Pizzonia, da Jaguar, ficou na terceira posição no treino desta quinta-feira, que reuniu algumas equipes da Fórmula 1 e serve de preparação para a temporada de 2003. Ele fez o tempo de 1m17s481 e ficou atrás também do colombiano Juan Pablo Montoya, segundo colocado com a sua Williams (1m17s372). O brasileiro Cristiano da Matta também testou, mas em Paul Ricard, França, com a Toyota. Ele completou 170 voltas, mas seus tempos não foram divulgados. Em Mugello, Itália, Luciano Burti, andou com a Ferrari 2002, testando pneus. Completou 106 voltas, a melhor delas em 1min20s538. Confira os tempos do dia em Barcelona: 1º David Coulthard (McLaren) - 1m15s674 (67 voltas) 2º Juan Pablo Montoya (Williams) - 1m17s372 (86) 3º Antonio Pizzonia (Jaguar) - 1m17s481 (101) 4º Olivier Panis (Toyota) - 1m17s609 (64) 5º Ralf Schumacher (Williams) - 1m18s065 (76) 6º Gary Paffett (McLaren) - 1m18s236 (63) 7º Marc Gene (Williams) - 1m18s400 (54) 8º Jacques Villeneuve (BAR) - 1m18s905 (74) 9º Mark Webber (Jaguar) - 1m18s924 (73) 10º Anthony Davidson (BAR) - 1m19s675 (5) 11º Fernando Alonso (Renault) - 1m19s860 (69) 12º Ralf Firman (BAR) - 1m21s056 (46) 13º Tiago Monteiro (Renault) - 1m21s471 (56)