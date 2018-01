Coulthard bate recorde em Valencia O escocês David Coulthard fez o melhor tempo do dia nos treinos que as equipes de Fórmula 1 estão fazendo em Valencia, na Espanha. De quebra, o piloto da McLaren quebrou o recorde do circuito Ricardo Tormo, marcando 1m13s423 na sua volta mais rápida. O austríaco Alexander Wurz, que também está testando a nova McLaren, foi outro que baixou a antiga marca do autódromo, pertencente ao francês Olivier Panis (1m13s530): fez 1m13s443. Dois brasileiros participam dos testes em Valencia. Nesta segunda-feira, Enrique Bernoldi (Arrows) fez o quarto melhor tempo, com 1m14s499 em 96 voltas. Já Luciano Burti (Jaguar) ficou em 10º lugar, com 1m16s127 (32). Confira os tempos de todos os pilotos: 1º David Coulthard (McLaren) - 1m13s423 (78 voltas) 2º Alexander Wurz (McLaren) - 1m14s443 (32) 3º Heinz-Harald Frentzen (Jordan) - 1m14s195 (64) 4º Enrique Bernoldi (Arrows) - 1m14s499 (96) 5º Jarno Trulli (Jordan) - 1m14s800 (70) 6º Nick Heidfeld (Sauber) - 1m15s715 (35) 7º Jos Verstappen (Arrows) - 1m15s789 (96) 8º Kimi Raikkonen (Sauber) - 1m15s902 (32) 9º Eddie Irvine (Jaguar) - 1m15s973 (58) 10º Luciano Burti (Jaguar) - 1m16s127 (32)