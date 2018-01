Coulthard bate recorde em Valência O piloto escocês David Coulthard, da McLaren, bateu nesta quinta-feira o recorde do circuito Ricardo Tormo, em Valência. Durante os treinos que algumas equipes da Fórmula 1 estão realizando na cidade espanhola, ele registrou o tempo de 1m10s813. O segundo melhor do dia foi o colombiano Juan Pablo Montoya, da Williams, com 1m12s317. O tempo recorde de Coulthard foi obtido na sessão da manhã. À tarde, com a chuva que caiu em Valência, o melhor foi o alemão Nick Heidfeld, da Sauber, com 1m30s195. Confira os tempos da manhã em Valência, com pista seca: 1º David Coulthard (McLaren) - 1m10s813 (44 voltas) 2º Juan Pablo Montoya (Williams) - 1m12s317 (59) 3º Jarno Trulli (Renault) - 1m12s411 (43) 4º Kimi Raikkonen (McLaren) - 1m12s658 (52) 5º Fernando Alonso (Renault) - 1m12s831 (52) 6º Nick Heidfeld (Sauber) - 1m13s140 (62) 7º Pedro de la Rosa (Jaguar) - 1m13s225 (31) 8º Eddie Irvine (Jaguar) - 1m14s281 (42) Na sessão da tarde, com pista molhada, os melhores tempos foram: 1º Nick Heidfeld (Sauber) - 1m30s195 (34 voltas) 2º Kimi Raikkonen (McLaren) - 1m30s493 (9) 3º David Coulthard (McLaren) - 1m31s073 (8) 4º Fernando Alonso (Renault) - 1m34s415 (6) 5º Juan Pablo Montoya (Williams) - 1m36s385 (8)