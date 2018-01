Coulthard declara guerra a Schumacher O piloto escocês da McLaren, David Coulthard, deixou de lado a diplomacia e decidiu declarar guerra a Michael Schumacher, o principal favorito ao título da temporada 2003 da Fórmula 1. Em entrevistas publicadas nesta quarta-feira pela imprensa alemã, o escocês disse estar convencido que poderá superar o pentacampeão. ?A boa notícia é a de que se pode vencer Schumacher. Quando ele está sob pressão, comete erros e o que temos que fazer é pressioná-lo. No ano passado não conseguimos, mas neste ano, tenho certeza que vamos conseguir?, garantiu o piloto em declarações publicadas pelos diários "Stuttgarter Nachrichten" e "Stuttgarter Zeitung". Coulthard diz estar bastante otimista com o redimento do novo carro, o MP4/18. "Estamos depositando grandes esperanças neste novo modelo. Além disso fizemos algumas mudanças no MP4/17 (com que vai iniciar o ano) e deveremos ficar a meio passo da Ferrari de 2002. No ano passado, estávamos dois passos atrás?, reconheceu. Segundo ele, Schumacher e Ferrari são os atuais parâmetros da Fórmula 1, ?porém, temos aprendido, e a cada ano estamos vindo mais fortes?, disse. ?Quando eu era mais jovem não sabia como fazer para que o carro fosse mais rápido e sob esse aspecto, sem dúvida, ganhei mais experiência", acrescentou o escocês, que nesta quinta-feira vai completar 32 anos.