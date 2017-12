Coulthard desiste das 500 Milhas O piloto escocês David Coulthard telefonou para Rubens Barrichello, na segunda-feira, e disse preferir ficar na Europa, a fim de encontrar uma equipe para a temporada 2005 da Fórmula 1. Dessa forma, ele não disputará, sábado e domingo, a 8ª edição das 500 Milhas da Granja Viana, a mais tradicional corrida de kart do Brasil. Já Ricardo Zonta confirmou que irá correr com Rubens Carrapatoso, brasileiro que foi campeão mundial de kart, e Tuka Rocha, piloto da Fórmula 3000. E o colombiano Juan Pablo Montoya desembarca nesta quarta-feira em São Paulo para iniciar sua preparação para as 500 Milhas.