Coulthard é mais rápido em Barcelona Na pista espanhola de Barcelona, McLaren, Williams, Sauber e Toyota trabalharam nesta terça-feira, sendo que Sauber e Toyota já com seus modelos para a temporada 2003 da Fórmula 1. O escocês David Coulthard, da McLaren, foi o mais rápido, com o tempo de 1m15s266 (61 voltas), seguido por Marc Gene, piloto de testes da Williams, 1m16s568 (69). Nick Heidfeld, com a nova Sauber C22, completou 81 voltas, enquanto o GP nesse circuito tem 65, e demonstrou que o novo carro parece ser eficiente, ao marcar o tempo 1m16s688. Juan Pablo Montoya, da Wiliams, ficou em quarto, 1m16s828 (39), e Olivier Panis, com a Toyota TF103, deu 34 voltas, sendo a melhor em 1m17s066. Depois vieram: Alexander Wurz (McLaren), 1m17s307 (48); Heinz-Harald Frentzen (Sauber), 1m17s909 (68); Cristiano da Matta (com a Toyota de 2001), 1m19s092 (38); e Olivier Beretta (Williams), 1m19s160 (53).