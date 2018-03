Coulthard é o mais rápido na 1ª sessão O escocês David Coulthard dominou a primeira sessão de treinos livres para o GP da Grã-Bretanha, que será disputado domingo no circuito de Silverstone. O piloto da McLaren cravou 1min20s039. O segundo melhor tempo foi do australiano Mark Webber, da Jaguar, deixando o terceiro posto para o espanhol Fernando Alonso, da Renault. O brasileiro Rubens Barrichello ficou com o quarto tempo, enquanto seu companheiro da Ferrari, Michael Schumacher fez apenas o 11º tempo.