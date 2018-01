Coulthard é o mais rápido nos treinos O piloto escocês David Coulthard, da McLaren-Mercedes, foi o mais rápido na primeira etapa dos treinos livres desta sexta-feira para o GP da Espanha, no circuito de Catalunha, em Barcelona. Ele marcou o tempo de 1:20.107 seguido do irlandês Eddie Irvine, da Jaguar, com 1:20.615. O brasileiro Rubens Barrichello, da Ferrari, ficou em terceiro com o registro de 1:20.823. O piloto alemão Michael Schumacher, da Ferrari, fez a quinta melhor volta com o tempo de 1:20.880. Os brasileiros Enrique Bernoldi, da Arrows-Asiatech, e Luciano Burti, da Prost-Acer, e Tarso Marques, da Minardi, ficaram com o 16º, 21º e 22º tempo, respectivamente. Confira os melhores tempos: 1) David Coulthard - McLaren-Mercedes - 1:20.107 2) Eddie Irvine - Jaguar R2 - 1:20.615 3) Rubens Barrichello - Ferrari - 1:20.823 4) Olivier Panis - BAR-Honda - 1:20.826 5) Michael Schumacher - Ferrari - 1:20.880 6). Mika Hakkinen - McLaren-Mercedes - 1:20.894 7) Pedro de la Rosa - Jaguar - 1:21.184 8) Ralf Schumacher - Williams - 1:21.259 9) Jacques Villeneuve - BAR-Honda - 1:21.401 10) Jarno Trulli - Jordan - 1:21.647 16) Enrique Bernoldi - Arrows - 1:22.888 21).Luciano Burti - Prost - 1:23.885 22) Tarso Marques - Minardi - 1:25.540