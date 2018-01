Coulthard é o mais rápido sob chuva O piloto escocês David Coulthard, da McLaren, obteve hoje o melhor tempo na quinta e última sessão de treinos que cinco escuderias realizam no circuito de Valencia, na Espanha. Um dia depois de quebrar o recorda da pista, Coulthard hoje enfrentou a chuva e mesmo assim, esteve muito acima dos demais. Deu 65 voltas e na melhor delas, cravou 1:29.364. Bem à frente que o segundo colocado, o holandês Jos Verstappen (Arrows), que marcou 1.31.299 (87 voltas). O brasileiro Luciano Burti (Jaguar) não repetiu o desempenho do dia anterior - quando fez a quinta melhor marca. Hoje foi apenas o oitavo, com o tempo de 1.34.069 (31 voltas). Mesmo assim, esteve melhor que o seu companheiro de equipe, Eddie Irvine. Pelo segundo dia consecutivo, o irlandês foi o 10º colocado, entre 10 pilotos. Marcou apenas 1.35.271 (35 voltas). Veja os tempos de hoje em Valencia: 1 - David Coulthard (McLaren) 1.29.364 (65 voltas) 2 - Jos Verstappen (Arrows) 1.31.299 (87) 3 - Alexander Wurz (McLaren) 1.31.344 (75) 4 - Jarno Trulli (Jordan) 1.32.010 (67) 5 - Heinz H. Frentzen (Jordan) 1.32.093 (50) 6 - Nick Heidfeld (Sauber) 1.32.098 (86) 7 - Enrique Bernoldi (Arrows) 1.33.034 (34) 8 - Luciano Burti (Jaguar) 1.34.069 (31) 9 - Kimi Raikkonen (Sauber) 1.34.450 (20) 10 - Eddie Irvine (Jaguar) 1.35.271 (35).