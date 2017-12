Coulthard é o mais veloz na 2ª sessão O piloto escocês David Coulthard, da McLaren, registrou o melhor tempo na segunda sessão de treinos livres desta sexta-feira para o GP do Brasil, no circuito de Interlagos, em São Paulo. Ele marcou 1:15.075 e superou o alemão Michael Schumacher, da Ferrari, o mais rápido na primeira sessão. O colombiano Juan Pablo Montoya, da Williams, ficou em segundo com o tempo de 1:15.345. A Toyota do escocês Allan McNish foi a grande surpresa do treino ao registrar o terceiro tempo mais rápido, com 1:15.450. Os irmãos Ralf (Williams) e Michael Schumacher (Ferrari) não andaram bem nesta segunda sessão de treinos e marcaram, respectivamente, o quarto e quinto tempo. Rubens Barrichello fez o sétimo tempo enquanto Enrique Bernoldi, da Arrows, ficou com o 11º tempo e Felipe Massa, da Sauber, registrou o 17º. Confira os tempos dos pilotos: 1) David Coulthard - McLaren Mercedes - 1:15.075 2) Juan Pablo Montoya - Williams-BMW - 1:15.345 3) Allan Mcnish - Toyota - 1:15.450 4) Ralf Schumacher - Williams-BMW - 1:15.477 5) Michael Schumacher - Ferrari - 1:15.627 6) Kimi Raikkonen - McLaren-Mercedes - 1:15.883 7) Rubens Barrichello - Ferrari - 1:15.933 12) Enrique Bernoldi - Arrows-Cosworth - 1:16.379 17) Felipe Massa - Sauber-Petronas - 1:16.548