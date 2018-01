Coulthard é o mais veloz nos testes David Coulthard foi o mais veloz nesta quarta-feira, no segundo dia de testes em Monza (1min21s533) e Kimi Raikkonen (1min21s750), o segundo. Michael Schumacher fez o terceiro tempo pela Ferrari e Juan Pablo Montoya o quarto (pela Williams (que incluiu testes de pneus). Ralf Schumacher, da mesma equipe, foi descansar na Áustria depois do acidente de terça-feira. O estoniano Marko Asmer, de 19 anos, testará para a equipe até o fim do ano.