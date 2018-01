Coulthard é o melhor no treino da F1 O escocês David Coulthard, da McLaren, foi o mais rápido no treino desta quinta-feira, em Valência, na Espanha, como preparação para o início da temporada de Fórmula 1, dia 3 de março, na Austrália. Ele marcou o tempo de 1m11s296, superando o piloto de testes de seu próprio time, Alexander Wurz, e as Williams de Juan Pablo Montoya e Marc Gené. Confira os tempos desta quinta-feira em Valência: 1º David Coulthard (McLaren) - 1m11s296 2º Alexander Wurz (McLaren) - 1m11s659 3º Juan Pablo Montoya (Williams) - 1m12s751 4º Marc Gené (Williams) - 1m12s826