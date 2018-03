Coulthard é o melhor nos testes O escocês David Coulthard, da McLaren, foi o mais rápido nos treinos que as equipes da Fórmula 1 realizaram nesta quarta-feira, em Valencia, na Espanha. Entre as 34 voltas que ele deu no circuito Ricardo Tomo, o seu melhor tempo foi de 1m13s544. Jordan, Jaguar, Williams, Arrows, Sauber e Prost também participam dos testes, que têm mais uma sessão na quinta-feira e servem de preparação para o GP de Mônaco, no próximo dia 27. Depois de Coulthard, o segundo tempo do dia ficou com o alemão Heinz-Harald Frentzen (Jordan), que marcou 1m14s379. O terceiro colocado foi outro piloto da Alemanha, Ralf Schumacher, registrando 1m14s544 com sua Williams. Três brasileiros participaram do treino: Ricardo Zonta (Jordan) ficou em 5º lugar, Enrique Bernoldi (Arrows) foi o 6º e Luciano Burti (Prost) terminou em 10º. Confira os tempos de todos os pilotos: 1º David Coulthard (McLaren) - 1m13s544 (34 voltas) 2º Heinz-Harald Frentzen (Jordan) - 1m14s379 (85) 3º Ralf Schumacher (Williams) - 1m14s544 (20) 4º Marc Gené (Williams) - 1m15s046 (66) 5º Ricardo Zonta (Jordan) - 1m15s055 (27) 6º Enrique Bernoldi (Arrows) - 1m15s132 (48) 7º Eddie Irvine (Jaguar) - 1m15s134 (35) 8º Pedro de la Rosa (Jaguar) - 1m15s395 (61) 9º Nick Heidfeld (Sauber) - 1m15s473 (50) 10º Luciano Burti (Prost) - 1m15s582 (53) 11º Darren Turner (McLaren) - 1m15s667 (46) 12º Jacques Villeneuve (BAR) - 1m15s811 (50) 13º Jonnhy Herbert (Arrows) - 1m15s816 (76) 14º Olivier Panis (BAR) - 1m15s879 (82)