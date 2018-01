Coulthard erra e não passa da 2ª volta Durante os dias de disputa do GP da Grã-Bretanha, O escocês David Coulthard foi capa de praticamente todos os veículos de comunicação impressa. "Vou fazer o hat trick (pole position e vitória com melhor volta)", prometia. Não conseguiu nenhum dos três, facilitou para Michael Schumacher ficar mais perto do título, e ainda deixou o italiano Jarno Trulli, da Jordan, louco da vida. Coulthard, o único piloto que talvez pudesse oferecer alguma resistência à conquista do quarto título de Michael errou feio depois da largada. Na saída da primeira curva, a Copse, Coulthard deslocou tanto a sua McLaren para a direita, sem nenhuma necessidade, que acabou por tocar na Jordan. "Acho que ele queria defender sua posição, não sei, não deu para entender. Eu não iria conseguir ultrapassá-lo, ele deveria saber disso", falou Trulli, que largara em quarto. "Jarno devia ter me deixado espaço, estava na sua frente" defendeu-se o escocês, isentando-se de responsabilidade no ocorrido. Ele ainda prosseguiu na prova, mas abandonaria na passagem seguinte, com quebra da suspensão, para decepção da torcida recorde em Silverstone, 267 mil pessoas nos três dias. "Poderia vencer pela terceira vez seguida em casa, Hakkinen provou como a McLaren era veloz." Já a partir de terça-feira todos os pilotos se encontrarão de novo nos testes coletivos de Monza.