Coulthard esboça ciúme de Montoya Vice-líder do Mundial de F-1, com 28 pontos, o escocês David Coulthard, demonstrou nesta quarta-feira estar incomodado com o espaço dado pela imprensa ao colombiano Juan Pablo Montoya. "Não vejo motivo para tanto barulho. Ele é rápido, tem condições de ganhar corridas, mas, sem desmerecer seu trabalho, lembro que ele está fazendo o que é pago para fazer??, disse. Michael Schumacher, que lidera a classificação com 36 pontos, tem outra preocupação: vencer domingo o GP da Áustria pela primeira vez em sua carreira. "Já ganhei em muitas pistas, mas lá não. Algum dia terei de eliminar essa mancha??, afirmou Schumacher, 47 vitórias na F-1. Ele correu três vezes o GP austríaco.