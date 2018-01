Coulthard ficará na Red Bull até 2006 O piloto escocês David Coulthard,prorrogou seu contrato pormais um ano com a escuderia Red Bull. Com isso, o piloto seguirá no time até o final da temporada 2006. O vice-campeão do mundo em 2001, Coulthard soma apenas 17 pontos no atual campeonato de Fórmula 1 e ocupao quinto lugar na classificação do Mundial. Com a extensão do contrato, o piloto, de 34 anos, disputará sua 13ª temporada na F-1.