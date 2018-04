Coulthard garante que Alonso não vai para a Red Bull

Em sua coluna, escrita no site itv-f1.com, o piloto britânico, David Coulthard, garantiu, neste domingo, que continua na equipe Red Bull e que o espanhol Fernando Alonso não será contratado. "Esta é uma situação que não me preocupa [possível ida de Alonso], já que o contrato que tenho firmado com a Red Bull ainda está vigente. Eu conheço o proprietário da Red Bull, Dietrich Mateschitz, e ele é um homem de palavra", disse o piloto. Garantindo-se na Red Bull, Coulthard acredita que o caminho natural de Alonso será a Renault. "O Fernando Alonso transformou a McLaren numa equipe vencedora, mas problemas o tiraram de lá. Eu não vejo como não vê-lo num carro da Renault na próxima temporada", comentou o escocês, que completou. "Conversei com pessoas que me garantiram que a atitude dele [Alonso] foi muito profissional na McLaren, e não vejo como ele pode ser posto como culpado da situação [imbróglio com Lewis Hamilton]."