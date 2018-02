Coulthard lamenta pane na McLaren David Coulthard, da McLaren, lamentou o abandono ainda na terceira volta do GP da Malásia de F1, neste domingo, em razão de uma "pane elétrica", segundo a equipe, quando era segundo, atrás apenas de Fernando Alonso. O escocês venceu na abertura da temporada, em Melbourne. "Uma pena, hoje daria de novo para chegar no pódio." Como sempre, foi cortês, porque estava bem na frente do companheiro de equipe, Kimi Raikkonen, que acabou em primeiro. De qualquer forma, é segundo no Mundial, com 10 pontos diante de 16 de Raikkonen.