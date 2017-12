Coulthard lidera e Ferrari decepciona O piloto escocês David Coulthard, da McLaren, foi o mais rápido hoje na primeira sessão de treinos livres para o GP da Magny Cours, na França, que está marcado para domingo. Coulthard, vencedor na França no ano passado, foi o único piloto nos treinos desta sexta, a fazer a volta abaixo do 1:15. O escocês cravou 1:14.935. Eddie Irvine (Jaguar) fez o segundo tempo do dia, com 1:15.133 e o canadense Jacques Villeneuve (BAR) o terceiro - 1:15.224. O brasileiro Rubens Barrichello (Ferrari) fez apenas o 10º tempo do dia. Seu companheiro de equipe, Michael Schumacher, foi um pouco melhor, mas nada muito animador. Michael foi o sétimo, com o tempo de 1:15.810. Os outros brasileiros também foram mal. Luciano Burti (Prost) foi o 12º; Enrique Bernoldi (Arrows), o 19º e Tarso Marques (Minardi), o 22º. O treino oficial, que vai definir o grid de largada, está marcado para este sábado de manhã. Veja o resultados dos treinos de hoje. .1.David Coulthard (ESC) McLaren 1:14.935 .2.Eddie Irvine (IRL) Jaguar 1:15.133 .3.Jacques Villeneuve (CAN) BAR 1:15.224 .4.Mika Hakkinen (FIN) McLaren 1:15.372 .5.Ralf Schumacher (AL) Williams 1:15.537 .6.Juan Pablo Montoya (COL) Williams 1:15.582 .7.Michael Schumacher (ALE) Ferrari 1:15.810 .8.Pedro de la Rosa (ESP) Jaguar 1:16.140 .9.Jarno Trulli (ITA) Jordan 1:16.187 10.Rubens Barrichello (BRA) Ferrari 1:16.325 11.Olivier Panis (FRA) BAR 1:16.364 12.Luciano Burti (BRA) Prost 1:16.455 13.Heinz-H. Frentzen (ALE) Jordan 1:16.868 14.Kimi Raikkonen (FIN) Sauber 1:16.906 15.Nick Heidfeld (ALE) Sauber 1:17.011 16.Jean Alesi (FRA) Prost 1:17.088 17.Jenson Button (ING) Benetton 1:17.172 18.Jos Verstappen (HOL) Arrows 1:17.285 19.Enrique Bernoldi (BRA) Arrows 1:17.527 20.Gianc. Fisichella (ITA) Benetton 1:17.566 21.Fernando Alonso (ESP) Minardi 1:17.866 22.Tarso Marques (BRA) Minardi 1:18.372