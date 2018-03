Coulthard melhora tempo em Valência Na terça-feira Mika Hakkinen, da McLaren, registrou na pista espanhola de Valência o tempo de 1min13s226. Hoje, seu companheiro e vice-líder do campeonato, David Coulthard, o melhorou ainda mais, estabelecendo novo recorde, 1min12s770. Os tempos da McLaren no circuito Ricardo Torno, cujo traçado guarda boas similaridades com o de Mônaco, onde será disputado o próximo GP de Fórmula 1, sugerem que Hakkinen e Coulthard serão adversários difíceis para a Ferrari na etapa do Principado.