Coulthard: novo recorde em Valencia O novo modelo da McLaren melhora a cada treino. Nesta terça-feira, o escocês David Coulthard abaixou ainda mais o recorde absoluto do circuito Ricardo Tormo, em Valencia, ao registrar a marca de 1min13s309 (38 voltas). Na Itália, Rubens Barrichello, que será papai, completou 65 voltas na pista de Mugello com a nova Ferrari F2001, sendo que a mais rápida foi em 1min24s627. O melhor tempo de Schumacher com o mesmo carro foi 1min24s579. As dúvidas que haviam quanto à eficiência do modelo MP4/16 da McLaren, em função do conservadorismo de sua concepção aerodinâmica, aos poucos vão desaparecendo e os seus resultados provam, a cada dia, tratar-se de um carro bastante veloz. O recorde de Valência (1min13s530), estabelecido por Olivier Panis com a McLaren de 2000, no fim do ano passado, quando o carro estava no auge de seu desenvolvimento, já ficou para trás na segunda-feira. Hoje, o mesmo Coulthard conseguiu ser ainda mais rápido. Já a Ferrari F2001, que em Fiorano deixou Michael Schumacher maluco de felicidade, em Mugello, um traçado bem mais veloz, os tempos dos testes não evoluíram como se esperava. É possível que em nenhum treino a equipe tenha usado pouca gasolina no tanque. Na próxima sexta-feira, Schumacher volta a trabalhar com o novo modelo em Mugello e, diante dos muitos quilômetros percorridos por Rubinho, com o carro na condição de corrida, é provável que a equipe busque conhecer o limite do F2001 num circuito rápido. Nesse caso, as marcas também devem cair bastante. Brasil - Luciano Burti também realizou testes hoje em Valencia e fez o quinto melhor tempo, entre 10 pilotos. No comando do novo carro da Jaguar, o brasileiro deu 44 voltas e na melhor delas marcou 1m14s395. Foi melhor que seu companheiro de equipe, o irlandês Eddie Irvine, que cravou 1m16s080, ficando na última posição. Veja os melhores tempos das cinco equipes, hoje, em Valencia: 1 - David Coulthard (McLaren) 1m13s309 (38 voltas) 2- Jarno Trulli (Jordan) 1m14s085 (79 voltas) 3 - Alexander Wurz (McLaren) 1m14s108 (76 voltas) 4 - Heinz H. Frentzen (Jordan) 1m14s161 (96 voltas) 5 - Luciano Burti (Jaguar) 1m14s395 (44 voltas) 6 - Enrique Bernoldi (Arrows) 1m14s603 (74 voltas) 7 - Kimi Raikkonen (Sauber) 1m15s252 (10 voltas) 8 - Nick Heidfeld (Sauber) 1m15s270 (48 voltas) 9 - Jos Verstappen (Arrows) 1m15s732 (39 voltas) 10 - Eddie Irvine (Jaguar) 1m16s080 (73 voltas)