Coulthard permanece na McLaren até 2004 David Coulthard conseguiu convencer a McLaren de que ainda pode ser útil à organização. Está lá desde 1996. Segundo fontes da escuderia, Ron Dennis, diretor e sócio, já acertou com o escocês a sua permanência na McLaren na temporada de 2004. Assim, as três principais equipes da Fórmula 1 deverão manter os mesmos pilotos no ano que vem. Michael Schumacher e Rubens Barrichello na Ferrari, Juan Pablo Montoya e Ralf Schumacher, Williams, e Kimi Raikkonen e David Couthard, McLaren. Já Jacques Villeneuve e seu empresário, Craig Pollock, procuram um lugar para o campeão do mundo de 1997. Flavio Briatore, diretor da Renault, surpreendentemente disse que Jarno Trulli será reconfirmado para 2004.