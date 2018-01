Coulthard: Pilotos podem fazer greve O escocês David Coulthard declarou, neste sábado, para um jornal britânico, que os pilotos da Fórmula 1 poderão entrar em greve caso não melhorem as condições de seguranças nos circuitos. ?A segunda parte da temporada pode ser afetada por uma greve. Meus colegas e eu estamos muito decididos nos que se refere à segurança desde o que aconteceu no GP dos Estados Unidos?, disse o piloto da Red Bull. A exigência de todos os pilotos é de que haja uma reunião com a FIA e seu presidente Max Mosley para discutir o assunto. O dirigente propôs um encontro para o dia 1º de agosto, mas quer que, pelo menos, metade do número de pilotos compareçam. A decisão se a reunião ocorrerá sairá nesta segunda-feira. ?Espero que seja confirmada. Queremos nos assegurar que a segurança é prioridade. É possível que entremos em greve se nos obrigarem a fazer algo que consideramos perigoso para nossa segurança?, comentou Coulthard.