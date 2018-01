Coulthard se desculpa com Massa David Coulthard, da McLaren, que na Áustria disputa seu 130º GP na Fórmula 1, foi pedir desculpas, na manhã desta sexta-feira, para Felipe Massa, da Sauber. Ele estava em plena trajetória dos carros, numa curva veloz, mas bem lento. "Ao ver um adversário na minha frente, me atrapalhei e tirei completamente o pé do acelerador", tentou explicar, sem conseguir, o piloto escocês. Para não colidir com violência, o brasileiro desviou seu carro e passou sobre a brita. Mas o incidente não teve maiores conseqüências.