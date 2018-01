Coulthard vence GP do Brasil O piloto escocês, David Coulthard, da McLaren, venceu o GP do Brasil de Fómula 1, encerrado há pouco, no autódromo de Interlagos, em São Paulo e embolou o Campeonato Mundial de Pilotos. Com essa vitória, o piloto da McLaren sobe para 20 pontos e fica a apenas seis do líder Michael Schumacher (Ferrari), que chegou em segundo. Na terceira posição em Interlagos apareceu Nick Heidfeld (Sauber); Olivier Panis (BAR) foi o quarto, Jarno Trulli (Jordan), o quinto e Giancarlo Fisichella (Benetton), o sexto colocado. O GP Brasil começou com surpresas. Mika Hakkinen, com problemas no carro, nem conseguiu largar. Juan Pablo Montoya (Williams) ultrapassou Michael Schumacher numa manobra arriscada e liderou boa parte da prova. Só saiu depois de ser atropelado por Jos Verstappen (Arrows). O único brasileiro que terminou a prova foi Tarso Marques (Minardi). Ele foi o 9º. Os outros brasileiros foram muito mal. Rubens Barrichello bateu e teve de abandonar na segunda volta. Enrique Bernoldi (Arrows) e Luciano Burti (Jaguar) tiveram problemas com o carro e também não terminaram. Veja a classificação final do GP do Brasil: 1 - David Coulthard (ESC) McLaren 2 - Michael Schumacher (ALE) Ferrari 3 - Nick Heidfeld (ALE) Sauber 4 - Olivier Panis (FRA) BAR 5 - Jarno Trulli (ITA) Jordan 6 - Giancarlo Fisichella (ITA) Benetton 7 - Jacques Villeneuve (CAN) BAR 8 - Jean Alesi (FRA) Prost 9 - Tarso Marques (BRA) Minardi 10 - Jenson Button (ING) Benetton