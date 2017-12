Craig Pollock deixa a BAR A BAR anunciou nesta segunda-feira a demissão do diretor Craig Pollock e deverá nomear um novo responsável pela equipe inglesa na terça-feira, durante a apresentação do carro para a próxima temporada. A decisão foi tomada antes da escuderia apresentar o novo modelo para temporada 2002. Um comunicado oficial da BAR justificou o interesse de Pollock deixar a equipe para cuidar de assuntos particulares. Quanto aos pilotos Jacques Villeneuve, do Canadá, e Olivier Panis, da França, a BAR não deve apresentar novidades. Em meados de julho, eles renovaram seus contratos com a escuderia até o final de 2002.