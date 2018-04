Crise na Europa muda foco das equipes de F1

SÃO PAULO - A temporada 2011 da Fórmula 1 terminou domingo, em Interlagos, com as equipes sob uma ameaça que pode levá-las até a rever seus planos: a crise econômica na Europa. As escuderias têm base no Velho Continente e a mais tradicional de todas, a Ferrari, está em um país bastante ameaçado de "quebrar’’, a Itália.

Mas, pelo menos por enquanto, ninguém dá o braço a torcer e admite reduzir investimentos ou adiar a liberação de dinheiro para o ano que vem. No entanto, os dirigentes mostram-se atentos ao problema e estudam uma possível solução - aumentar o investimento estrangeiro. Na Ferrari, ninguém nega estar preocupado com os problemas econômicos da Itália.

A assessoria de imprensa do time informa que como a indústria automobilística é responsável por aproximadamente 10% do Produto Interno Bruto (PIB) do país, qualquer sobressalto no setor ganha grande repercussão. Mas, por enquanto, a escuderia garante que tudo está tranquilo em Maranello e a preparação para a temporada 2012 não sofreu nenhum impacto.

Isso acontece porque boa parte dos investidores não são da Itália e também por que a equipe fechou acordos de longa duração com seus patrocinadores.

Tal panorama torna a situação bem menos desconfortável. Na Pirelli, empresa italiana fornecedora de pneus para a categoria, os dirigentes também garantem que tudo está sob controle.

"Sim, temos problemas em certas regiões geográficas mas, ao mesmo tempo, estamos em lugares que estão apresentando grande performance econômica’’, pondera o diretor de esportes a motor da companhia, Paul Hembery. "Fórmula 1 é uma grande plataforma de negócios para nós que temos planos de expansão global, planos ambiciosos do nosso ponto de vista, isso é normal em negócios.’’

Outras escuderias acreditam no fato de a Fórmula 1 estar cada vez menos dependente de um só continente, a Europa, como em seus primórdios.

"Somos um esporte global, de forma que buscamos patrocinadores em novos países, especialmente os do Bric (Brasil, Rússia, India e China), que têm apresentado expansão econômica e onde não há crise como na Europa’’, disse o chefe da Renault, Eric Boullier.

Robert Fernley, chefe da Force India reforça a ideia. "Nosso orçamento principal vem da Índia e, sendo um pouco egoístas, estamos provavelmente bem.’’ O diretor de operações da Lotus Renault, Jean François Caubet, foi além. "Por exemplo: para a Renault, o Brasil é o segundo mercado do mundo. O primeiro é a França e o terceiro provavelmente a Rússia. Então, queremos investir na Fórmula 1 porque dá o melhor dos retornos. É verdade que há uma crise na Europa, mas não há no Brasil, na China, na Austrália. Cortamos orçamento, mas nem um euro sequer da Fórmula 1.’’

Christian Horner, chefe da Red Bull, reitera que, com a crise, a Fórmula 1 é uma importante ferramenta para internacionalizar a imagens de empresas. "É isso que é tão excitante em mercados. A Índia, este ano, foi um sucesso e novas corridas deverão endossar que este é realmente um campeonato mundial.’’